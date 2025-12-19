У коровы на Харьковщине обнаружили бешенство: животное погибло
Случай бешенства зафиксировали в селе Константиновка Краснокутской громады, информируют в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Отмечается, что 15 декабря к ветеринарам обратилась владелица коровы из-за неспокойного поведения животного и повышенного слюновыделения.
«Корова содержалась на свободном выгуле и паслась в овраге в составе группы. При осмотре специалисты ветмедицины зафиксировали беспокойство, интенсивное выделение слюны и рев. К вечеру состояние коровы ухудшилось, наблюдались признаки буйного поведения, что привело к повреждению забора», — говорится в сообщении.
В полночь животное упало на ноги с признаками паралича и днем 16 числа погибло.
Экспертиза подтвердила у коровы бешенство. С жителями домовладения провели беседу, а контактировавшие с животным люди направлены в медицинское учреждение.
«Учитывая условия содержания коровы, вероятной причиной инфицирования мог стать контакт с дикими животными. Основным носителем и резервуаром вируса бешенства в дикой природе является красная лиса, которая является массовым хищником и активно распространяет инфекцию, контактируя с другими животными», — добавили в Госпродпотребслужбе.
В Константиновке ввели карантин.
Напомним, бешеный кот покусал детей на Харьковщине. Инцидент произошел 12 декабря в Люботине, рассказали в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Читайте также: «Не проснулась»: в Африке умерла львица Василина с Харьковщины
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «У коровы на Харьковщине обнаружили бешенство: животное погибло», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2025 в 13:34;