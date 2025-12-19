Live

У коровы на Харьковщине обнаружили бешенство: животное погибло

Общество 13:34   19.12.2025
Виктория Яковенко
У коровы на Харьковщине обнаружили бешенство: животное погибло Иллюстративное фото

Случай бешенства зафиксировали в селе Константиновка Краснокутской громады, информируют в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Отмечается, что 15 декабря к ветеринарам обратилась владелица коровы из-за неспокойного поведения животного и повышенного слюновыделения.

«Корова содержалась на свободном выгуле и паслась в овраге в составе группы. При осмотре специалисты ветмедицины зафиксировали беспокойство, интенсивное выделение слюны и рев. К вечеру состояние коровы ухудшилось, наблюдались признаки буйного поведения, что привело к повреждению забора», — говорится в сообщении.

В полночь животное упало на ноги с признаками паралича и днем ​​16 числа погибло.

Экспертиза подтвердила у коровы бешенство. С жителями домовладения провели беседу, а контактировавшие с животным люди направлены в медицинское учреждение.

«Учитывая условия содержания коровы, вероятной причиной инфицирования мог стать контакт с дикими животными. Основным носителем и резервуаром вируса бешенства в дикой природе является красная лиса, которая является массовым хищником и активно распространяет инфекцию, контактируя с другими животными», — добавили в Госпродпотребслужбе.

В Константиновке ввели карантин.

Напомним, бешеный кот покусал детей на Харьковщине. Инцидент произошел 12 декабря в Люботине, рассказали в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
