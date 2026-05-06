Реконструкцию очистных сооружений в Старом Салтове планируют в ХОВА
Также чиновники обсуждали создание спортивных площадок в селе Натальино и обеспечение транспортом Богодуховщины, сообщили в ХОВА.
Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов провел очередное заседание рабочей группы «Прозрачность и подотчетность», где активно обсуждали целесообразное использование бюджетных средств и обоснованность закупок.
Разработка проектной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений в поселке Старый Салтов Чугуевского района была среди вопросов, рассмотренных участниками рабочей группы.
Одним из возможных объектов, куда направят бюджетные средства, является реконструкция части парковой территории в селе Натальино Берестинского района. Там планируется обустроить современные спортивно-игровые площадки для развития ветеранского спорта и активного отдыха жителей с учетом принципов безбарьерности.
Отдельное внимание уделили обеспечению Богодуховской громады грузовым и легковым электромобилями.
Как сообщала МГ «Объектив», ранее ХОВА планировала строить подземный детсад в Старом Салтове, но передумала после критики со стороны СМИ и активистов. Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) выяснил, что 13 дошкольников живет в поселке Старый Салтов, где собираются построить подземный детсад за 132 млн грн.
Также лицей в поселке Старый Салтов Харьковской области, который в 2022 году был поврежден в результате агрессии РФ, восстановлен за 205 миллионов гривен и в апреле 2025-го снова поврежден «Шахедами», в августе 2025 года планировали законсервировать за более, чем 10 миллионов гривен. Параллельно на его территории хотели строить подземную школу.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Евгений Иванов, реконструкция, старый салтов, хова;
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 18:47;