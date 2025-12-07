О темпах разминирования сельхозземель в 2025 году рассказали в ХОВА (видео)

Около 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель обследовали и разминировали в Харьковской области с начала года, рассказал журналистам заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

В целом в регионе, по его словам, примерно 1 миллион 200 тысяч гектаров потенциально заминированных земель.

«Туда входят земли сельскохозяйственного назначения, леса, места общего пребывания. По сельскому хозяйству цифра была после момента деоккупации 572 тысячи гектаров. Сейчас мы движемся в сторону разминирования. За этот год государственными, правительственными, неправительственными операторами, иностранными партнерами было совместно пройдено, обследовано и разминировано около 8 тысяч гектаров. Не вся обследуемая земля требует разминирования. Иногда достаточно сертифицированного нетехнического обследования. Поэтому это такая комбинированная работа, но есть, безусловно, участки, где разминирование необходимо», — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что Харьковщина является самой заминированной областью в Украине.

«Любая помощь при такой заминированности безусловно полезна, целесообразна, но всегда хотелось бы больше и быстрее. Поэтому продолжаем работать совместно над привлечением новых ресурсов, новых программ. Спасибо международным партнерам, ООНовским организациям за то, что идут навстречу. Постоянно появляются новые программы поддержки фермеров. Благодарим ФАО, FSD, WFP и всех других партнеров, которые помогают в поддержке фермеров и не только в разминировании», — добавил Иванов.

Замначальника ХОВА напомнил, что около 1100 фермерских хозяйств в Харьковской области в 2022 году были уничтожены или заминированы и либо частично, либо полностью прекратили деятельность. Около 500 из них возобновили работу, в том числе благодаря разминированию, 600 до сих пор не осуществляют деятельность.