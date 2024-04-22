Компенсацию за разминирование получат фермеры Харьковщины — Синегубов

Кабмин Украины утвердил для аграриев 80% возмещения стоимости разминирования. Речь идет и о собственных земельных участках сельскохозяйственного назначения, и об арендованных, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Крайне важна инициатива для наших агропроизводителей, ведь Харьковская область остается самой загрязненной взрывоопасными предметами. Фактически или потенциально заминировано более 1,2 млн га земель, из них более 570 тыс. га – именно участки сельскохозяйственного назначения», – рассказал Олег Синегубов.

Решение Кабмина должно дать толчок – увеличить количество гуманитарных саперов и новых машин для разминирования. В этом году на соответствующую программу компенсации расходов в госбюджете уже заложено 3 млрд. грн. Стоимость услуги определяется на открытых торгах по системе Prozorro.