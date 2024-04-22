Компенсацию за разминирование получат фермеры Харьковщины — Синегубов
Кабмин Украины утвердил для аграриев 80% возмещения стоимости разминирования. Речь идет и о собственных земельных участках сельскохозяйственного назначения, и об арендованных, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Крайне важна инициатива для наших агропроизводителей, ведь Харьковская область остается самой загрязненной взрывоопасными предметами. Фактически или потенциально заминировано более 1,2 млн га земель, из них более 570 тыс. га – именно участки сельскохозяйственного назначения», – рассказал Олег Синегубов.
Решение Кабмина должно дать толчок – увеличить количество гуманитарных саперов и новых машин для разминирования. В этом году на соответствующую программу компенсации расходов в госбюджете уже заложено 3 млрд. грн. Стоимость услуги определяется на открытых торгах по системе Prozorro.
Читайте также: Разминирование Харьковщины: что находит инновационная машина, показали в ГСЧС
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гуманитарное разминирование, машина для разминирования, мина, разминирование, розмінування, синегубов, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Компенсацию за разминирование получат фермеры Харьковщины — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 12:31;
Корреспондент Ксения Кутовая в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин Украины утвердил для аграриев 80% возмещения стоимости разминирования. Речь идет и о собственных земельных участках сельскохозяйственного назначения, и об арендованных, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".