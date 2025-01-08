Синегубов о заминированности Харьковщины и как с этим борются (видео)

В Харьковской области нужно разминировать 120 тысяч га леса, тысячи километров дорог и полмиллиона га сельскохозяйственной земли, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Чтобы ускорить разминирование региона, харьковское предприятие разработало машину для разминирования с активным рабочим механизмом. По данным Синегубова, стоит эта техника примерно 530–550 тыс. евро.

«Аналог международный будет стоить от 1,2 млн. Наша эта машина для разминирования никоим образом по техническим характеристикам не уступает некоторым иностранным аналогам. Она сейчас проходит сертификацию и после этого мы дадим всю информацию. Это уже вторая машина», – отметил Синегубов.

Он надеется, что эта техника будет популярна не только в Украине, но и в других странах.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в Харькове ранее представили новую машину для эффективного разминирования региона. Устройство с нуля разработало местное предприятие. В ХОВА сообщали, что в начале 2025 года устройство должно получить сертификацию. В дальнейшем планируют производить три-четыре единицы техники ежемесячно.