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Синєгубов про замінованість Харківщини та як із цим борються (відео)

Суспільство 15:59   08.01.2025
Вікторія Яковенко
Синєгубов про замінованість Харківщини та як із цим борються (відео) Скриншот

На Харківщині потрібно розмінувати 120 тисяч га лісу, тисячі кілометрів доріг та пів мільйона га сільськогосподарської землі, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Аби пришвидшити розмінування регіону харківське підприємство розробило машину для розмінування з активним робочим механізмом. За даними Синєгубова, коштує ця техніка приблизно 530-550 тис. євро.

«Аналог міжнародний буде коштувати від 1,2 млн. Наша ця машина для розмінування жодним чином, по технічних характеристиках не поступається деяким іноземним аналогам. Вона зараз проходить сертифікацію і після цього ми дамо всю інформацію. Це вже друга машина», – зазначив Синєгубов.

Він сподівається, що ця техніка матиме популярність не тільки в Україні, а й в інших країнах.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, у Харкові раніше презентували нову машину для ефективного розмінування регіону. Пристрій «з нуля» розробило місцеве підприємство. У ХОВА повідомляли, що на початку 2025 року пристрій має отримати сертифікацію. Надалі планують виробляти три-чотири одиниці техніки щомісяця.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 15:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині потрібно розмінувати 120 тисяч га лісу, тисячі кілометрів доріг та пів мільйона га сільськогосподарської землі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".