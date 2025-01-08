Синєгубов про замінованість Харківщини та як із цим борються (відео)

На Харківщині потрібно розмінувати 120 тисяч га лісу, тисячі кілометрів доріг та пів мільйона га сільськогосподарської землі, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Аби пришвидшити розмінування регіону харківське підприємство розробило машину для розмінування з активним робочим механізмом. За даними Синєгубова, коштує ця техніка приблизно 530-550 тис. євро.

«Аналог міжнародний буде коштувати від 1,2 млн. Наша ця машина для розмінування жодним чином, по технічних характеристиках не поступається деяким іноземним аналогам. Вона зараз проходить сертифікацію і після цього ми дамо всю інформацію. Це вже друга машина», – зазначив Синєгубов.

Він сподівається, що ця техніка матиме популярність не тільки в Україні, а й в інших країнах.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, у Харкові раніше презентували нову машину для ефективного розмінування регіону. Пристрій «з нуля» розробило місцеве підприємство. У ХОВА повідомляли, що на початку 2025 року пристрій має отримати сертифікацію. Надалі планують виробляти три-чотири одиниці техніки щомісяця.