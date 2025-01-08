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133 людини залишаються на лівому березі Осколу, РФ б’є по екстрених службах

Суспільство 15:37   08.01.2025
Вікторія Яковенко
133 людини залишаються на лівому березі Осколу, РФ б’є по екстрених службах Скриншот

На Куп’янщині продовжується евакуація. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, на лівому березі Осколу наразі мешкають 133 людини, на правому – понад тисяча.

«Намагаємося всіх по максимуму вивезти людей. Вони (окупанти – ред.) і по переправах б’ють і якщо навіть їде спеціальний автомобіль екстреної швидкої допомоги – вони вважають для себе це пріоритетною ціллю і б’ють або з артилерії, або FPV-дронами», – розповів голова ХОВА.

Зокрема, днями на Куп’янщині внаслідок обстрілу постраждало авто «швидкої».

Синєгубов додав, що під постійними ворожими обстрілами працюють також комунальники та співробітники ДСНС.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «133 людини залишаються на лівому березі Осколу, РФ б’є по екстрених службах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 15:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині продовжується евакуація. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, на лівому березі Осколу наразі мешкають 133 людини, на правому – понад тисяча.".