133 людини залишаються на лівому березі Осколу, РФ б’є по екстрених службах

На Куп’янщині продовжується евакуація. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, на лівому березі Осколу наразі мешкають 133 людини, на правому – понад тисяча.

«Намагаємося всіх по максимуму вивезти людей. Вони (окупанти – ред.) і по переправах б’ють і якщо навіть їде спеціальний автомобіль екстреної швидкої допомоги – вони вважають для себе це пріоритетною ціллю і б’ють або з артилерії, або FPV-дронами», – розповів голова ХОВА.

Зокрема, днями на Куп’янщині внаслідок обстрілу постраждало авто «швидкої».

Синєгубов додав, що під постійними ворожими обстрілами працюють також комунальники та співробітники ДСНС.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”