133 людини залишаються на лівому березі Осколу, РФ б’є по екстрених службах
Скриншот
На Куп’янщині продовжується евакуація. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, на лівому березі Осколу наразі мешкають 133 людини, на правому – понад тисяча.
«Намагаємося всіх по максимуму вивезти людей. Вони (окупанти – ред.) і по переправах б’ють і якщо навіть їде спеціальний автомобіль екстреної швидкої допомоги – вони вважають для себе це пріоритетною ціллю і б’ють або з артилерії, або FPV-дронами», – розповів голова ХОВА.
Зокрема, днями на Куп’янщині внаслідок обстрілу постраждало авто «швидкої».
Синєгубов додав, що під постійними ворожими обстрілами працюють також комунальники та співробітники ДСНС.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: «Ми не відчуваємо»: чи вплинув наступ на Курщині на ситуацію біля Куп’янська
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Купянщина, Олег Синегубов, оскол, скорая, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «133 людини залишаються на лівому березі Осколу, РФ б’є по екстрених службах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 15:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині продовжується евакуація. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, на лівому березі Осколу наразі мешкають 133 людини, на правому – понад тисяча.".