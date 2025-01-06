Про удари по Харкову, Богодухівському й Куп’янському району розповів Синєгубов
Про “прильоти” на Харківщині, а також наслідки обстрілів розповів у ранковому зведенні за 6 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Напередодні вранці, о 09:50, під обстрілом опинився Богодухівський район – там унаслідок ударів FPV-дронів пошкоджений приватний будинок. Пізніше дісталося і Куп’янщині – у Ківшарівці пошкоджено авто “швидкої”.
“12:20 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Олександрівка, внаслідок ударів чотирма FPV-дронами пошкоджено приватний будинок. 23:40 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Турове. Внаслідок влучання 2-ох КАБ знищено один та пошкоджено вісім приватних будинків, господарчі споруди“, – написав Синєгубов.
Також він нагадав, що “прилітало” і по Харкову. Спочатку о 15:15 БПЛА «Молнія – 1» вдарив по Київському району – там вилетіли вікна у трьох приватних будинках. А о 16:42 дісталося вже Холодногірському району.
“16:42 м. Харків, Холодногірський р-н. На дах адміністративної будівлі одного з підприємств впав та не вибухнув БПЛА «Молнія – 1». Зазнав пошкодження дах будівлі. Без постраждалих”, – уточнив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 08:36;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “прильоти” на Харківщині, а також наслідки обстрілів розповів у ранковому зведенні за 6 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".