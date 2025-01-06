Про удари по Харкову, Богодухівському й Куп’янському району розповів Синєгубов

Про “прильоти” на Харківщині, а також наслідки обстрілів розповів у ранковому зведенні за 6 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні вранці, о 09:50, під обстрілом опинився Богодухівський район – там унаслідок ударів FPV-дронів пошкоджений приватний будинок. Пізніше дісталося і Куп’янщині – у Ківшарівці пошкоджено авто “швидкої”.

“12:20 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Олександрівка, внаслідок ударів чотирма FPV-дронами пошкоджено приватний будинок. 23:40 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Турове. Внаслідок влучання 2-ох КАБ знищено один та пошкоджено вісім приватних будинків, господарчі споруди“, – написав Синєгубов.

Також він нагадав, що “прилітало” і по Харкову. Спочатку о 15:15 БПЛА «Молнія – 1» вдарив по Київському району – там вилетіли вікна у трьох приватних будинках. А о 16:42 дісталося вже Холодногірському району.

“16:42 м. Харків, Холодногірський р-н. На дах адміністративної будівлі одного з підприємств впав та не вибухнув БПЛА «Молнія – 1». Зазнав пошкодження дах будівлі. Без постраждалих”, – уточнив начальник ХОВА.