Об ударах по Харькову, Богодуховскому и Купянском району рассказал Синегубов
О «прилетах» на Харьковщине, а также последствиях обстрелов рассказал в утренней сводке за 6 января начальник ХОВА Олег Синегубов.
Накануне утром, в 09:50, под обстрелом оказался Богодуховский район – там вследствие ударов FPV-дронов поврежден частный дом. Позже досталось и Купянщине – в Ковшаровке повреждено авто «скорой».
«12:20 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Александровка, в результате ударов четырьмя FPV-дронами поврежден частный дом. 23:40 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Турово. В результате попадания 2-х КАБ уничтожены один и повреждены восемь частных домов, хозяйственные сооружения», – написал Синегубов.
Также он напомнил, что «прилетало» и по Харькову. Вначале в 15:15 БПЛА «Молния – 1» ударил по Киевскому району – там вылетели окна в трех частных домах. А в 16:42 досталось уже Холодногорскому району.
«16:42 г. Харьков, Холодногорский р-н. На крышу административного здания одного из предприятий упала и не взорвалась БПЛА «Молния – 1». Повреждена крыша здания. Без пострадавших», – уточнил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 08:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «прилетах» на Харьковщине, а также последствиях обстрелов рассказал в утренней сводке за 6 января начальник ХОВА Олег Синегубов.".