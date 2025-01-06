Об ударах по Харькову, Богодуховскому и Купянском району рассказал Синегубов

О «прилетах» на Харьковщине, а также последствиях обстрелов рассказал в утренней сводке за 6 января начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне утром, в 09:50, под обстрелом оказался Богодуховский район – там вследствие ударов FPV-дронов поврежден частный дом. Позже досталось и Купянщине – в Ковшаровке повреждено авто «скорой».

«12:20 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Александровка, в результате ударов четырьмя FPV-дронами поврежден частный дом. 23:40 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Турово. В результате попадания 2-х КАБ уничтожены один и повреждены восемь частных домов, хозяйственные сооружения», – написал Синегубов.

Также он напомнил, что «прилетало» и по Харькову. Вначале в 15:15 БПЛА «Молния – 1» ударил по Киевскому району – там вылетели окна в трех частных домах. А в 16:42 досталось уже Холодногорскому району.

«16:42 г. Харьков, Холодногорский р-н. На крышу административного здания одного из предприятий упала и не взорвалась БПЛА «Молния – 1». Повреждена крыша здания. Без пострадавших», – уточнил начальник ХОВА.