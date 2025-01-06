Баня горела в Харькове, пожар тушили почти три часа – ГСЧС
О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.
Шесть раз выезжали тушить пожары спасатели Харьковской области. А всего у специалистов было 19 оперативных выездов.
Также дважды пожарные обследовали места «прилетов» в Киевском и Холодногорском районе Харькова. А в 12:17 получили сообщение о пожаре в частной бане города.
«На место вызова было направлено 3 оперативных отделения. По прибытию на место происшествия установлено, что горело перекрытие и крыша бани на площади 10 кв. Пожар ликвидирован в 15:10. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 08:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.".