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Лазня горіла у Харкові, пожежу гасили майже три години – ДСНС

Події 08:22   06.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Лазня горіла у Харкові, пожежу гасили майже три години – ДСНС

Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.

Шість разів виїжджали гасити пожежі рятувальники на Харківщині. А всього у спеціалістів було 19 оперативних виїздів.

Також двічі пожежники обстежили місця “прильотів” у Київському та Холодногірському районі Харкова. А о 12:17 отримали повідомлення про пожежу у приватній лазні міста.

“На місце виклику було направлено 3 оперативних відділення. По прибуттю на місце події встановлено, що горіло перекриття та дах лазні на площі 10 м кв. Пожежу ліквідовано о 15:10. Причина загоряння встановлюється”, – написали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 08:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.".