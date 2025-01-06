Лазня горіла у Харкові, пожежу гасили майже три години – ДСНС
Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.
Шість разів виїжджали гасити пожежі рятувальники на Харківщині. А всього у спеціалістів було 19 оперативних виїздів.
Також двічі пожежники обстежили місця “прильотів” у Київському та Холодногірському районі Харкова. А о 12:17 отримали повідомлення про пожежу у приватній лазні міста.
“На місце виклику було направлено 3 оперативних відділення. По прибуттю на місце події встановлено, що горіло перекриття та дах лазні на площі 10 м кв. Пожежу ліквідовано о 15:10. Причина загоряння встановлюється”, – написали у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 08:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.".