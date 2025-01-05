БпЛА «Молнія» вдарив на межі двох районів у Харкові – Терехов

Удар БпЛА стався на межі Київського та Салтівського районів, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Маємо приліт БПЛА, попередньо «Молнії». На межі Київського та Салтівського районів. За наявною на зараз інформацією – без постраждалих”

“Приліт” зафіксували близько 14.45 по відкритій території, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.