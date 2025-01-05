БпЛА «Молния» ударил на границе двух районов в Харькове – Терехов
Фото: Телеканал «Звезда»
Удар БпЛА пришелся на границе Киевского и Салтовского районов, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Имеем прилет БПЛА, предварительно «Молнии». На границе Киевского и Салтовского районов. По имеющейся на данный момент информации — без пострадавших», — рассказал Терехов.
Прилет зафиксировали около 14.45 по открытой территории, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, Молния-1, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 15:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар БпЛА пришелся на границе Киевского и Салтовского районов, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".