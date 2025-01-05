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БпЛА «Молния» ударил на границе двух районов в Харькове – Терехов

Происшествия 15:12   05.01.2025
Оксана Якушко
БпЛА «Молния» ударил на границе двух районов в Харькове – Терехов Фото: Телеканал «Звезда»

Удар БпЛА пришелся на границе Киевского и Салтовского районов, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Имеем прилет БПЛА, предварительно «Молнии». На границе Киевского и Салтовского районов. По имеющейся на данный момент информации — без пострадавших», — рассказал Терехов.

Прилет зафиксировали около 14.45 по открытой территории, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 15:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар БпЛА пришелся на границе Киевского и Салтовского районов, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".