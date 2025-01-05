БпЛА «Молния» ударил на границе двух районов в Харькове – Терехов

Удар БпЛА пришелся на границе Киевского и Салтовского районов, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Имеем прилет БПЛА, предварительно «Молнии». На границе Киевского и Салтовского районов. По имеющейся на данный момент информации — без пострадавших», — рассказал Терехов.

Прилет зафиксировали около 14.45 по открытой территории, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.