Сдача Купянска это реальная перспектива, заявил в видео военный эксперт
О ситуации на фронте возле Купянска, обороне Балаклеи и Изюма в эфире Radio NV рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар.
Олег Синегубов, ранее заявивший о строительстве круговой обороны возле Балаклеи и Купянска, делает абсолютно правильные вещи, потому что готовиться надо заранее, а не когда враг уже подступил, а мы тогда ищем, где наши фортификации, отметил Евгений Дикий.
«Намного лучше, чтобы эта фортификация была напрасно накопана и никогда не понадобилась, чем наоборот, когда враг подойдет, и только тогда мы начнем ее копать. Вы понимаете, что если речь идет о круговой обороне Изюма и Балаклеи, значит, сдача Купянска рассматривается как абсолютно реальная перспектива. Сейчас за Купянск рубятся, а рубятся, кстати, не менее жестко, чем при Покровске, хотя почему-то гораздо меньшее внимание в этом уделяют. Но если уж говорят об Изюме и Балаклее, то это вполне допускают вариант, что россияне возьмут Купянск, что россияне переходят таки Оскол, что нам не удается удержать эту линию обороны. Это очень плохо. Потому что Купянск в таком случае может стать первым украинским городом, который во второй раз попадет под оккупацию за эту войну», — подытожил военный эксперт.
Ранее, в 2022 году Купянск, Изюм, Балаклея уже пережили российскую оккупацию.
Причины, по которым Балаклея и Изюм снова под угрозой оккупации – в том, как прошли 2 года в украинском тылу после освобождения этих городов, говорит военный эксперт.
«Именно украинский тыл, старательно срывающий мобилизацию, виноват, что нам нужно рассматривать варианты обороны Балаклеи, Изюма и Запорожья. Это прямой результат того, что на фронте сейчас гораздо меньше наших защитников и защитниц, чем было год или два назад. Потому что они постепенно выбывают. Речь не идет об огромных потерях именно убитыми, но есть куча раненых, заболевших, которые просто уже по здоровью не вытягивают. То есть они выбывают, а мы тем временем набираем в полтора-два раза меньше санитарных потерь. Таким образом, наша армия постепенно тает с каждой неделей, а мы в тылу дальше воюем против ТЦК, разгоняем видосики о бусификации и прячемся от повесток. Поэтому россияне переходят сейчас в Оскол и приходится готовиться к обороне Изюмы и Балаклеи. Но, опять же, ключевой вопрос, а кто собственно их будет оборонять?» – задается вопросом военный эксперт.
Видео: Radio NV
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, Евгений Дикий, Изюм, купянск, оборона, фортификационные сооружения, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 13:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте возле Купянска, обороне Балаклеи и Изюма в эфире Radio NV рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. ".