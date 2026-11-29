Понедельник, 30 ноября, на Харьковщине будет холодным. Осадков в последний день осени не прогнозируют.

В понедельник в Харькове и области будет облачно с прояснениями, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

По данным метеорологов, в городе ночью будет 7 — 9° мороза, днем ​​3 — 5° мороза. В области ночью 6 — 11° мороза, днем ​​1 — 6° мороза. Северо-восточный ветер будет умеренным — 5 – 10 м/с.

Оттепели в ближайшие дни не ожидается. Но и снижаться температура перестанет: стабилизируется в первой половине недели на показателях около 10 градусов ночью и 1 – 6° днем.