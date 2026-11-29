Отдел коммуникации ГУ Нацполиции сообщил о серии угонов в Берестинском районе на Харьковщине. В них подозревают 18-летнего юношу.

«В октябре в ночное время 18-летний мужчина заметил автомобиль ВАЗ, припаркованный вблизи многоэтажек. Воспользовавшись отсутствием владельца и тем, что дверь автомобиля была незаперта, он проник в салон, запустил двигатель и уехал с места происшествия. Транспортное средство стражи порядка разыскали и изъяли в городе Полтава», — сообщили в ГУНП.

Однако разовым угоном дело не ограничилось. Далее, по данным следствия, тот же фигурант нашел новый автомобиль, который «плохо стоял». Однако далеко уехать не смог.

«Через шесть дней юноша при аналогичных обстоятельствах незаконно завладел еще одним автомобилем этой же марки, припаркованным во дворе многоэтажного дома. Во время поездки фигурант застрял на автомобиле в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Берестинского района, где и покинул транспортное средство. Полицейские разыскали и изъяли этот автомобиль», — отметили в полиции.

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Обе машины вернули владельцам. А лихому водителю сообщили о подозрении в незаконном завладении авто.

Напомним, на Харьковщине пьяный украл Nissan и поехал домой. Инцидент произошел 14 октября в селе Соколово Чугуевского района. Подозревают 38-летнего мужчину.