Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»: ночью в Харькове горел автомобиль после удара дрона.

07:34

Дрон прилетел по Немышлянскому району — рядом с домами

В домах повреждены окна, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

07:02

Утренний удар по парковке в Харькове

Ночь в Харькове прошла в состоянии постоянных тревог: сирены включали практически каждый час, начиная с полночи. Основной причиной были российские ударные дроны: от реактивных «Шахедов» до FPV, подлетавших к северным районам города. Под утро мониторы предупредили о БпЛА над городом.

Он летел в сторону Сокольников и ул. Деревянко.

Следом городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Шевченковском районе.

«Вражеский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе города – горит авто. О пострадавших информация пока не поступала», — написал мэр.

По состоянию на 07:02 в Харькове — очередная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивном БпЛА.