Около 14:00 28 ноября военные РФ нанесли удар по неработающему предприятию в одном из микрорайонов Чугуева.

Повреждения получил объект критической инфраструктуры. Сейчас устанавливают масштабы повреждений и устраняют последствия обстрела. Информация о пострадавших на данный момент не поступала, сообщила мэр города Галина Минаева.

До этого мониторинговые каналы предупреждали о «Бандеролях» курсом на Чугуев.

Как сообщала МГ «Объектив», ночь в Харькове была неспокойной — мониторинговые каналы предупреждали об ударных и реактивных беспилотниках курсом на город. Один из реактивных БпЛА упал в садовом товариществе в Индустриальном районе. Уже утром по Немышлянскому району прилетел дрон, а по Основянскому — нанесли ракетный удар. В дальнейшем в Салтовском районе дрон попал в проезжую часть. Еще один «прилет» дрона зафиксировали по девятиэтажке (по разным данным, в Киевском либо Салтовском районе), там две женщины испытали острый стресс.