Сложился целый подъезд — Терехов об ударе по Харькову 12 октября (обновляется)

Не менее шести «Бандеролей» прилетели по Харькову за час, начиная с 21:15 12 октября. Первые удары пришлись по частному сектору, один из последних — по 5-этажке.

Дополнено в 22:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар пришелся по пятиэтажке в Холодногорском районе. Дом частично обрушился, уже известно о пяти пострадавших, на месте пожар.

22:29. После 22:00 в Харькове прогремела вторая серия взрывов, которая стала более разрушительной, чем первая.

«По предварительной информации, один из последних ударов пришелся по жилому дому – под завалами могут быть люди. На месте пожар. Очень серьезные разрушения – сложился целый подъезд», — написал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Прежде было известно о двух пострадавших от «прилетов», которые случились после 21:15 — у обоих диагностировали острую реакцию на стресс.