Сегодня около 11:00 были зафиксированы прилеты двух ракет «Бандероль» на границе Малоданиловской с соседней, городской громадой, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Он уточнил, что в результате попаданий повреждены два жилых дома. Обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня днем Харьков несколько раз был под ударами ракет типа «Бандероль». «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском, Основянском и Холодногорском районах. До этого утром 23 ноября жители Харькова слышали взрывы, в частности, в Индустриальном районе.