В соцсетях публикуют видео упавшей антидроновой сетки, установленной на Харьковском шоссе. Из-за этого на дороге образовался затор.

Видео опубликовал телеграм-канал «ХХ».

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что эту антидроновую сетку, от поселка Жуковского до Пятихаток, устанавливали военные. Работы оплачивала областная администрация. Прес-служба ХОВА пока не комментировала ситуацию.

Напомним, FPV-дроны на оптоволокне и на радиоуправлении являются настоящей бедой всех прифронтовых населенных пунктов. И Харьков — не исключение. Как спастись от FPV-дрона, если вы передвигаетесь пешком или на машине, а также кто же рвет антидроновые сетки на трассах, МГ «Объектив» рассказал Василий Лещенко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады.