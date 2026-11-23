У соцмережах публікують відео антидронової сітки, яка впала на Харківському шосе. Через це на дорозі утворився затор.

Відео опублікував телеграм-канал “ХХ”.

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що цю антидронову сітку від селища Жуковського до П’ятихаток встановлювали військові. Роботи оплачувала обласна адміністрація. Пресслужба ХОВА наразі не коментувала ситуацію.

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Нагадаємо, FPV-дрони на оптоволокні та на радіоуправлінні є справжнім лихом усіх прифронтових населених пунктів. І Харків – не виняток. Як врятуватися від FPV-дрона, якщо ви пересуваєтеся пішки або на машині, а також хто рве антидронові сітки на трасах, МГ «Об’єктив» розповів Василь Лещенко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади.