Підозру вручили 34-річному жителю Миколаївської області, який, за даними слідства, причетний до побиття людей та грабежу на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася в серпні в Чугуївському районі.

«Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в альтанці дачного домоволодіння, під час конфлікту завдав 47-річному чоловікові удар кулаком у щелепу. Коли потерпілий упав на підлогу, нападник продовжив наносити йому удари по різних частинах тулуба. Унаслідок побиття чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження», – розповіли правоохоронці.

Дружина потерпілого намагалася заступитися за чоловіка, однак фігурант ударив і її. У результаті жінка отримала легкі тілесні ушкодження, додали у поліції.

«Наступного ранку, перебуваючи в житловому будинку на території цього ж домоволодіння, чоловік відкрито заволодів майном потерпілого. Він забрав 1900 гривень, мобільний телефон, одяг та чоловіче взуття, після чого залишив місце події. Згідно з висновком експерта, загальна сума матеріальної шкоди становить понад 4600 гривень», – зазначили копи.

Правоохоронці встановили особу фігуранта. Ним виявився 34-річний мешканець Миколаївської області.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

Фігуранту вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.