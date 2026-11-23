Минулого тижня Харків пережив 18 обстрілів. Постраждали 27 людей, серед них – двоє дітей. Загиблих немає, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, напередодні ввечері російський дрон влучив у дитсадок у Немишлянському районі. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

«Дрон розтрощив частину тримальних конструкцій, понівечив фасад. Вибухова хвиля винесла майже сотню вікон і десятки дверей. У багатоповерхівках поруч теж повилітали шибки. Там ми відучора прибираємо скло й уламки та закриваємо вікна», – розповів міський голова.

За сім днів окупанти атакували сім районів Харкова, уточнив Терехов. На Салтівці дрон поцілив в аптеку. У Шевченківському районі один безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку, інший – у корпус лікарні невідкладної допомоги. У Холодногірському районі рятувальники загасили пожежу на даху готелю, у Новобаварському – горіло підприємство. У Київському районі після влучання БпЛА загорівся легковик, в Індустріальному – вантажівка.

«Найчастіше ворог застосовував реактивні «шахеди» та «молнії». Запускав також FPV-дрони, звичайний «шахед», «італмас», бив із «торнадо-С». Під повітряною тривогою ми провели 79 годин 30 хвилин. Майже половину тижня. Завдяки тому, що Харків отримує сповіщення окремо, це майже на 66 годин менше, ніж в області», – додав мер.

Вранці, зазначив Терехов, поки комунальники ще закривали вікна після недільних вибухів, інші бригади КП вже їхали на нові виклики. Цього разу росіяни вдарили по Індустріальному, Шевченківському та Основ’янському районах. Є постраждалі та пошкоджене житло.