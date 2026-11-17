У Харківській обласній прокуратурі повідомили про наслідки ворожих обстрілів регіону 17 листопада.

За даними правоохоронців, близько 02:00 у селі Червона Хвиля Куп’янського району зафіксували влучання БпЛА, попередньо «Герань-2». Загинули двоє людей: 58-річний чоловік та 56-річна жінка. Зруйновані два домоволодіння, ще близько шести — пошкоджені.

Близько 08:05 у селі Лукашівка Лозівського району російський БпЛА, попередньо типу «Молния» влучив у відкриту ділянку місцевості. Пошкоджене асфальтове покриття автодороги. Постраждала 59-річна жінка. У неї – забої м’яких тканин обличчя та живота, а також рвана рана правого стегна. Потерпілу шпиталізували.

Крім того, орієнтовно об 11:25 місто Слобожанське Чугуївського району атакував реактивний дрон, попередньо типу «Герань-4». “Приліт” стався у зачинений на той момент продовольчий кіоск. Виникла пожежа. Постраждала 62-річна жінка. З опіками її доставили до лікарні.

Нагадаємо, вибух чули і в Харкові близько 11:00. Мер Ігор Терехов поінформував про атаку на Немишлянський район.