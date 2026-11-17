Вранці 17 листопада у пресслужбі мерії повідомили, що через нестабільну напругу в Харкові спостерігаються проблеми в роботі електротранспорту.

“У зв’язку із проблемами в енергопостачанні спостерігаються збої у роботі міського наземного електротранспорту”, – пояснили в мерії.

Нагадаємо, напередодні, 16 листопада, близько 16:30 у Харкові через різке зниження напруги зупинилися поїзди до метро. Також у деяких районах зникло вуличне освітлення. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в ніч на 16 листопада під ударами знову було одне з енергогенеруючих підприємств на території області. Водночас він наголосив, що ситуація з енергозабезпеченням залишається під повним контролем, а проблем із фінансуванням «планів стійкості» немає.

Вранці 17 листопада в АТ «Харківобленерго» повідомили, що на Харківщині ввели аварійні відключення світла.