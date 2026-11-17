Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: РФ атакувала Харків уночі ракетами; чергова доба без боїв пройшла на Куп’янщині.

08:57

На Куп’янщині доба пройшла без боїв: що на півночі, розповіли в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині було два зіткнення, пишуть у Генштабі ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили два штурми росіян біля Охрімівки. На Куп’янському – ще одна доба пройшла без боїв.

“Протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів, 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 262 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9018 дронів-камікадзе та здійснили 2284 обстріли населених пунктів і позицій наших військ”, – уточнили в Генштабі.

07:20

Вибухи в Харкові: місто атакували балістикою — Повітряні сили ЗСУ

Серія вибухів пролунала у Харкові після опівночі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців міста терміново перейти до укриття. Слідом ЗС ЗСУ попередили про балістичні ракети на Харків.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари по Холодногірському району. Наслідки уточнюють.

Також РФ запускала ракети по Києву, Черкасам, Дніпру, Павлограду та Запоріжжю. Здебільшого, під ударами була критична інфраструктура.