Серія вибухів пролунала в Харкові після опівночі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців міста терміново перейти до укриттів.

Слідом ПС ЗСУ попередили про балістичні ракети на Харків.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари по Холодногірському району. Наслідки уточнюють.

Нагадаємо, 17 листопада Шевченківський район Харкова атакував БпЛА. Влучання – неподалік АЗС, обійшлося без постраждалих. Росіяни продовжують атакувати й іншими засобами. “Шахеди” увечері в неділю влучили по Слобідському району Харкова та Пісочину. У місті стрес отримали двоє людей, у Пісочині – постраждали четверо. У Малій Данилівці через нічну атаку згорів двоповерховий приватний будинок. Одна людина загинула та п’ятеро отримали поранення через російський удар по Балаклії сьогодні вдень. Начальник МВА Віталій Карабанов повідомив про приліт по центру міста. Монітори попереджали про загрозу “бандеролей”.