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Новини Харкова – головне 30 серпня: як минула ніч

Події 07:12   30.08.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 30 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:12

Тривоги через безпілотники та КАБи

Серія тривог була в Харкові вночі. Після відбою повітряної тривоги, що тривала з вечора 29 серпня до 01:14 30 серпня, сирени знову включили о 01:42. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух у бік міста російського безпілотника.

Моніторингові канали інформували спочатку про появу біля міста “італмаса”, потім – “молнии”.

Після відбою о 02:23 тривогу відновили о 02:50. Вона була актуальною до 06:01. ПС ЗСУ інформували про пуски КАБів російською авіацією на північ області.

За даними моніторів, пуски були в напрямку Вовчанського району.

Також аж до ранку в небі фіксували різноманітні ударні безпілотники – зокрема, в безпосередній близькості до Харкова. Обійшлося без вибухів. Інформації про “прильоти” в місті немає.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2026 в 07:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".