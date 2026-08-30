Новини Харкова – головне 30 серпня: як минула ніч

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07:12

Тривоги через безпілотники та КАБи

Серія тривог була в Харкові вночі. Після відбою повітряної тривоги, що тривала з вечора 29 серпня до 01:14 30 серпня, сирени знову включили о 01:42. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух у бік міста російського безпілотника.

Моніторингові канали інформували спочатку про появу біля міста “італмаса”, потім – “молнии”.

Після відбою о 02:23 тривогу відновили о 02:50. Вона була актуальною до 06:01. ПС ЗСУ інформували про пуски КАБів російською авіацією на північ області.

За даними моніторів, пуски були в напрямку Вовчанського району.

Також аж до ранку в небі фіксували різноманітні ударні безпілотники – зокрема, в безпосередній близькості до Харкова. Обійшлося без вибухів. Інформації про “прильоти” в місті немає.