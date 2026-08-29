Сьогодні 29 серпня 2026: який день в історії

29 серпня – День пам’яті загиблих захисників України та День авіації України. Цього дня у 2014-му сталася Іловайська трагедія. У 1991-му закрили Семипалатинський ядерний полігон у Казахстані, де в той само день у 1949-му провели перше в СРСР успішне випробування атомної бомби. У 1944-му почалося Словацьке національне повстання проти нацистів. У 1869-му народився майбутній головнокомандувач Української галицької армії Мирон Тарнавський. У цей день у різні роки з’явилися на світ електричний трансформатор та мотоцикл. У 1167-му король Єрусалиму Амальрік I одружився з Марією Комніною.

Свята та пам’ятні дати 29 серпня

29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Остання субота серпня – це День авіації України та День далекобійника.

У світі – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.

Ніч із 29 на 30 серпня – це Міжнародна ніч кажанів, її традиційно проводять в останні літні вихідні.

Також сьогодні: День народження мотоцикла.

29 серпня в історії

29 серпня 1167 року король Єрусалиму Амальрік I одружився з Марією Комніною, родичкою візантійського імператора Мануїла I Комніна. Марія стала другою дружиною Амальріка та була королевою Єрусалиму з 1167-го по 1174 рік.

Шлюб між онуковою племінницею візантійського імператора та королем Єрусалиму зміцнив союз між цими християнськими державами Близького Сходу. Історики вважають, що за життя чоловіка королева не мала особливого впливу на політичне життя держави. Через три роки після його смерті вдова знову вийшла заміж – за Баліана д’Ібеліна.

З двох дочок, яких народила Марія королю Амальріку, вижила лише одна – Ізабелла. Спадкоємцем корони Єрусалима став син Амальріка I від першого шлюбу – Балдуїн IV. Він був хворим на проказу, тому не міг розраховувати, що в нього будуть діти. Гостро постало питання престолонаступництва. А потенційними спадкоємицями вважали його сестер – Сибілу (від першого шлюбу Амальріка I) та Ізабеллу – дочку Марії Комніної. Королева-вдова намагалася просувати свою дочку. Однак спадкоємцем став малолітній син Сибіли – Балдуїн V. Коли ж цей хлопчик помер, влада в країні перейшла до самої Сибіли та її чоловіка Гі де Лузіньяна.

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Втім, Марія Комніна не припиняла спроб отримати престол для своєї доньки та її спадкоємців. Можливість виникла, коли королева Сибіла та її дочки померли від епідемії в середині 1190 року. Гі де Лузіньян намагався утримати корону, проте Марія Комніна доклала великих зусиль, щоб коронувати Ізабеллу. Для цього їй довелося змусити доньку розлучитися з чоловіком, щоб видати її заміж за сильнішого “кандидата в королі” – одного з головних учасників Третього хрестового походу Конрада Монферратського. Після смерті Конрада Ізабелла ще двічі виходила заміж. А після її смерті корону Єрусалима успадкувала її старша дочка Марія Монферратська – онука Марії Комніної.

29 серпня 1831 року стало “днем народження” електричного трансформатора. Докладніше.

29 серпня 1869 року на Львівщині народився майбутній головнокомандувач Української галицької армії Мирон Тарнавський. Докладніше.

29 серпня 1885 року німецький інженер Готліб Даймлер запатентував “машину для верхової їзди з гасовим двигуном”, тобто перший мотоцикл. Докладніше.

29 серпня 1944 року розпочалося Словацьке національне повстання проти нацистів і режиму Першої Словацької республіки. Докладніше.

29 серпня 1949 року у СРСР провели перше вдале випробування атомної бомби – РДС-1. Місцем випробування став полігон у Семипалатинській області Казахстану. Докладніше.

29 серпня 1991 року закрили Семипалатинський ядерний полігон у Казахстані. Докладніше.

29 серпня 1992 року мощі патріарха Йосипа Сліпого перепоховали у Львові – у Храмі Святого Юра.

29 серпня 2014 року сталася Іловайська трагедія – російські загарбники розстріляли українську колону під час виходу нібито “зеленим коридором” з оточення в Іловайську. Докладніше.

Церковне свято 29 серпня

29 серпня – Усікновення глави пророка, предтечі та хрестителя Господнього Йоана. Докладніше.

Що не можна робити 29 серпня

Не можна подавати до столу щось на блюді.

Не можна вживати їжу тваринного походження.

Не можна брати до рук різальні предмети: ножі, пили, ножиці тощо.

Не можна вживати фрукти та овочі червоного кольору.

Не можна одружуватися, вінчатися, проводити хрестини.

Не можна святкувати й уживати алкоголь.

Народні прикмети

Якщо вдень гарна погода, то ввечері ймовірний дощ.

Якщо жаби голосно квакають, то тепло ще триматиметься.