Live

Експоліціянт відбирав автівки і передавав їх окупантам на Харківщині

Події 19:29   28.08.2026
Оксана Якушко
Експоліціянт відбирав автівки і передавав їх окупантам на Харківщині

Експоліціянт отримав підозру у колабораціонізмі за роботу на окупантів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Після захоплення Куп’янська росіянами колишній поліціянт добровільно пішов на роботу до окупантів та отримав посаду «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения».

Отримавши посвідчення співробітника окупаційної «поліції», він чергував, патрулював місто, ніс службу на блокпостах, оформлював документи за законодавством держави-агресора.

Також «інспектор» особисто відбирав автівки у місцевих мешканців, виконуючи розпорядження окупантів. За роботу на ворога він отримував 45 тисяч рублів, за липень — майже 35 тисяч.

Згодом зрадник отримав підвищення та став «заместителем командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)». Напередодні деокупації населеного пункту ЗСУ він разом із окупантами виїхав до РФ.

Експоліціянту заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Читайте також: На тиждень закриють для транспорту перехрестя у Харкові

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Загибла і 5 постраждалих на АЗС у Харкові – наслідки показали у ДСНС
Загибла і 5 постраждалих на АЗС у Харкові – наслідки показали у ДСНС
28.08.2026, 20:00
Харків знову під атакою: дрон вдарив по АЗС
Харків знову під атакою: дрон вдарив по АЗС
28.08.2026, 17:43
На тиждень закриють для транспорту перехрестя у Харкові
На тиждень закриють для транспорту перехрестя у Харкові
28.08.2026, 18:43
РФ атакувала «Караван» у Харкові: наслідки показали у ДСНС (фото, відео)
РФ атакувала «Караван» у Харкові: наслідки показали у ДСНС (фото, відео)
28.08.2026, 16:09
Удар по «Епіцентру» на Салтівці: засідання перенесли, спогади потерпілих
Удар по «Епіцентру» на Салтівці: засідання перенесли, спогади потерпілих
28.08.2026, 15:50
Експоліціянт відбирав автівки і передавав їх окупантам на Харківщині
Експоліціянт відбирав автівки і передавав їх окупантам на Харківщині
28.08.2026, 19:29

Новини за темою:

28.08.2026
Ексспівробітника ТЦК відправили у СІЗО в Харкові: у чому його підозрюють
28.08.2026
У серії підпалів авто підозрюють 17-річну харків’янку (фото)
27.08.2026
«Бачили ціль»: «Епіцентр» в Харкові атакував БпЛА з камерою, наслідки
27.08.2026
Не повернувся до частини і душив 14-річну в Люботині: судитимуть курсанта
26.08.2026
Військовий РФ отримав 10 років за те, що взяв заручницю у Куп’янську


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Експоліціянт відбирав автівки і передавав їх окупантам на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 19:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експоліціянт отримав підозру у колабораціонізмі за роботу на окупантів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".