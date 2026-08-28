Експоліціянт відбирав автівки і передавав їх окупантам на Харківщині

Експоліціянт отримав підозру у колабораціонізмі за роботу на окупантів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Після захоплення Куп’янська росіянами колишній поліціянт добровільно пішов на роботу до окупантів та отримав посаду «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения».

Отримавши посвідчення співробітника окупаційної «поліції», він чергував, патрулював місто, ніс службу на блокпостах, оформлював документи за законодавством держави-агресора.

Також «інспектор» особисто відбирав автівки у місцевих мешканців, виконуючи розпорядження окупантів. За роботу на ворога він отримував 45 тисяч рублів, за липень — майже 35 тисяч.

Згодом зрадник отримав підвищення та став «заместителем командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)». Напередодні деокупації населеного пункту ЗСУ він разом із окупантами виїхав до РФ.

Експоліціянту заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.