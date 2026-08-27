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«Бачили ціль»: «Епіцентр» в Харкові атакував БпЛА з камерою, наслідки

Події 15:30   27.08.2026
Вікторія Яковенко
«Бачили ціль»: «Епіцентр» в Харкові атакував БпЛА з камерою, наслідки

Опубліковані фото наслідків удару по ТЦ в Основ’янському районі Харкова сьогодні, 27 серпня. Попередньо, ворог атакував “Епіцентр” БпЛА типу “Герань-4 Сікер”, він був обладнаний камерою. 

Доповнено о 15:30. Внаслідок удару БпЛА по гіпермаркету в Основ’янському районі Харкова сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа на площі 300 кв. м, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Через атаку загинув чоловік приблизно 40 років (дані уточнюються), зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив вік постраждалих: поранень зазнали 25-річна жінка і 36-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримали жінки 26 і 58 років та 38-річний чоловік. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці триває ліквідація наслідків удару.

Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Доповнено о 15:20. Начальник управління обласної прокуратури Спартак Борисенко повідомив подробиці про удар по «Епіцентру» в Харкові.

«Це «Герань-4 Сікер». Він був із меш-модемом, камерою обладнаний. Меш-модеми використовуються для керування безпосередньо БпЛА в режимі реального часу для передачі сигналу, відеосигналу. Росіяни під час нанесення удару бачили безпосередньо ціль і завдавали цілеспрямованого удару по цивільному об’єкту», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі уточнили, що загиблий та постраждалі – це відвідувачі гіпермаркету.

«Евакуація відбувалась під час сигналу тривоги. Це все буде перевірятися, яким чином діяло керівництво гіпермаркету. За попередню інформацію, всі співробітники перебували в укритті. Була пожежа, яку загасили співробітники ДСНС», – додав Борисенко.

Відео: “Думка”

14:57. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що по ТЦ окупанти вдарили орієнтовно о 12:00. Попередньо, російська армія застосувала безпілотник типу «Герань-4 Сікер».

«Унаслідок атаки загинув чоловік. Троє жінок та двоє чоловіків отримали поранення. Будівля зазнала пошкоджень», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 ККУ).

удар по Эпицентру в Харькове

удар по Эпицентру в Харькове

Нагадаємо, близько 12:15 27 серпня у Харкові пролунав вибух. Місто атакував ворожий БпЛА, “приліт” – по торгівельному центру в Основ’янському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, загинув 40-річний чоловік, є постраждалі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 15:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковані фото наслідків удару по ТЦ в Основ’янському районі Харкова сьогодні, 27 серпня.".