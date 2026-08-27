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Забрали золоті прикраси: дім пограбували на Харківщині, підозрюваного знайшли

Суспільство 16:06   27.08.2026
Вікторія Яковенко
Забрали золоті прикраси: дім пограбували на Харківщині, підозрюваного знайшли

Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, пограбував будинок на Харківщині.

«Встановлено, що на початку липня 36-річний чоловік, віджавши металопластикове вікно, проник до будинку 48-річної мешканки Сахновщини. З помешкання він викрав золоті прикраси та наручний годинник, після чого залишив місце події», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під час обшуку вдома у фігуранта копи вилучили речі, що належать потерпілій. Їх повернули жінці, додали правоохоронці.

«Своїми діями зловмисник завдав потерпілій матеріальної шкоди на суму понад 75 тисяч гривень», – додали у поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в крадіжці. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

ограбил дом на Харьковщине

ограбил дом на Харьковщине

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 16:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, пограбував будинок на Харківщині.".