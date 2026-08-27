Забрали золоті прикраси: дім пограбували на Харківщині, підозрюваного знайшли

Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, пограбував будинок на Харківщині.

«Встановлено, що на початку липня 36-річний чоловік, віджавши металопластикове вікно, проник до будинку 48-річної мешканки Сахновщини. З помешкання він викрав золоті прикраси та наручний годинник, після чого залишив місце події», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під час обшуку вдома у фігуранта копи вилучили речі, що належать потерпілій. Їх повернули жінці, додали правоохоронці.

«Своїми діями зловмисник завдав потерпілій матеріальної шкоди на суму понад 75 тисяч гривень», – додали у поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в крадіжці. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.