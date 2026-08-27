Собаку на смерть збило авто у Харкові

У КП «Центр поводження з тваринами» повідомили, що собаку породи акіта-іну збила на смерть автівка у Харкові.

“Тварина була без нашийника, жетона та мікрочипа, тому ми не можемо встановити її власника. Собаку було знайдено за адресою: виїзд із вулиці Польової на проспект Героїв Харкова”, – йдеться у повідомленні.

Наразі у притулку шукають господаря загиблої тварини.

У КП нагадали про наслідки самовигулу.

“Самовигул може коштувати тварині життя. Навіть добре знайомий район не гарантує безпеки: собака може раптово вибігти на проїжджу частину, злякатися гучного звуку, побігти за іншою твариною або просто втратити орієнтир. Одна така прогулянка без нагляду може стати останньою”, – підкреслили у КП.

Нагадаємо, на Харківщині сталася аварія за участю службового автомобіля поліцейських. Постраждала одна людина, повідомляли в управлінні поліції охорони в Харківській області.