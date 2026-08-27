Live

Собаку на смерть збило авто у Харкові

Суспільство 16:42   27.08.2026
Вікторія Яковенко
Собаку на смерть збило авто у Харкові Фото ілюстративне

У КП «Центр поводження з тваринами» повідомили, що собаку породи акіта-іну збила на смерть автівка у Харкові.

“Тварина була без нашийника, жетона та мікрочипа, тому ми не можемо встановити її власника. Собаку було знайдено за адресою: виїзд із вулиці Польової на проспект Героїв Харкова”, – йдеться у повідомленні.

Наразі у притулку шукають господаря загиблої тварини.

У КП нагадали про наслідки самовигулу.

“Самовигул може коштувати тварині життя. Навіть добре знайомий район не гарантує безпеки: собака може раптово вибігти на проїжджу частину, злякатися гучного звуку, побігти за іншою твариною або просто втратити орієнтир. Одна така прогулянка без нагляду може стати останньою”, – підкреслили у КП.

Нагадаємо, на Харківщині сталася аварія за участю службового автомобіля поліцейських. Постраждала одна людина, повідомляли в управлінні поліції охорони в Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

28 серпня тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова
28 серпня тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова
27.08.2026, 17:30
Вибух у Харкові: БпЛА вдарив по ТЦ, загиблий та постраждалі (доповнено)
Вибух у Харкові: БпЛА вдарив по ТЦ, загиблий та постраждалі (доповнено)
27.08.2026, 15:00
«Бачили ціль»: «Епіцентр» в Харкові атакував БпЛА з камерою, наслідки
«Бачили ціль»: «Епіцентр» в Харкові атакував БпЛА з камерою, наслідки
27.08.2026, 15:30
Знову вибухи у Харкові: Основ’янський район атакували БпЛА
Знову вибухи у Харкові: Основ’янський район атакували БпЛА
27.08.2026, 16:29
Запаси на зиму: цибуля, картопля й морква подорожчали, ціни в Харкові
Запаси на зиму: цибуля, картопля й морква подорожчали, ціни в Харкові
27.08.2026, 14:44
Забрали золоті прикраси: дім пограбували на Харківщині, підозрюваного знайшли
Забрали золоті прикраси: дім пограбували на Харківщині, підозрюваного знайшли
27.08.2026, 16:06

Новини за темою:

22.08.2026
З-під артобстрілу військові врятували собаку на Харківщині
12.08.2026
Удар по дому в Харкові: двох котів знайшли на четвертий день розбору завалів
28.07.2026
Серце Германа зупинилося: померла вівчарка, поранена через удар 26 липня
26.07.2026
Господиня загинула: лікарі борються за життя вівчарки, пораненої в Харкові
26.07.2026
Ремонт у котів: у Харкові оновили приміщення Центру поводження з тваринами


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Собаку на смерть збило авто у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» повідомили, що собаку породи акіта-іну збила на смерть автівка у Харкові.".