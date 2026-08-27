Live

Собаку насмерть сбило авто в Харькове

Общество 16:42   27.08.2026
Виктория Яковенко
Собаку насмерть сбило авто в Харькове Фото иллюстративное

В КП «Центр обращения с животными» сообщили, что собаку породы акита-ину сбил насмерть автомобиль в Харькове.

«Животное было без ошейника, жетона и микрочипа, поэтому мы не можем установить его владельца. Собака была найдена по адресу: выезд с улицы Полевой на проспект Героев Харькова», — говорится в сообщении.

В приюте ищут хозяина погибшего животного.

В КП напомнили о последствиях самовыгула.

«Самовыгул может стоить животному жизнь. Даже хорошо знакомый район не гарантирует безопасности: собака может внезапно выбежать на проезжую часть, испугаться громкого звука, побежать за другим животным или просто потерять ориентир. Одна такая прогулка без присмотра может стать последней», — подчеркнули в КП.

Напомним, в Харьковской области произошла авария с участием служебного автомобиля полицейских. Пострадал один человек, сообщали в управлении полиции охраны Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по ТЦ, погибший и пострадавшие (дополнено)
Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по ТЦ, погибший и пострадавшие (дополнено)
27.08.2026, 15:00
«Видели цель»: «Эпицентр» в Харькове атаковал БпЛА с камерой, последствия
«Видели цель»: «Эпицентр» в Харькове атаковал БпЛА с камерой, последствия
27.08.2026, 15:30
Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)
Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)
27.08.2026, 10:24
«Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным
«Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным
27.08.2026, 10:46
Новости Харькова – главное 27 августа: БпЛА ударил по ТЦ — погибший и раненые
Новости Харькова – главное 27 августа: БпЛА ударил по ТЦ — погибший и раненые
27.08.2026, 16:03
28 августа троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
28 августа троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
27.08.2026, 17:30

Новости по теме:

22.08.2026
Из-под артобстрела военные спасли собаку на Харьковщине
12.08.2026
Удар по дому в Харькове: двух котов нашли на четвертый день разбора завалов
28.07.2026
Сердце Германа остановилось: умерла овчарка, раненая из-за удара 26 июля
26.07.2026
Хозяйка погибла: врачи борются за жизнь овчарки, раненной в Харькове
26.07.2026
Ремонт у котов: в Харькове обновили помещения Центра обращения с животными


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Собаку насмерть сбило авто в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» сообщили, что собаку породы акита-ину сбил насмерть автомобиль в Харькове.".