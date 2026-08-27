Собаку насмерть сбило авто в Харькове

В КП «Центр обращения с животными» сообщили, что собаку породы акита-ину сбил насмерть автомобиль в Харькове.

«Животное было без ошейника, жетона и микрочипа, поэтому мы не можем установить его владельца. Собака была найдена по адресу: выезд с улицы Полевой на проспект Героев Харькова», — говорится в сообщении.

В приюте ищут хозяина погибшего животного.

В КП напомнили о последствиях самовыгула.

«Самовыгул может стоить животному жизнь. Даже хорошо знакомый район не гарантирует безопасности: собака может внезапно выбежать на проезжую часть, испугаться громкого звука, побежать за другим животным или просто потерять ориентир. Одна такая прогулка без присмотра может стать последней», — подчеркнули в КП.

Напомним, в Харьковской области произошла авария с участием служебного автомобиля полицейских. Пострадал один человек, сообщали в управлении полиции охраны Харьковской области.