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28 августа троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 17:30   27.08.2026
Оксана Якушко
28 августа троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: ХГС

28 августа с 9:00 до 13:00 троллейбусы №11 и 27 без достаточного запаса автономного хода не будут ходить по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой, на участке от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Дудинского, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с работами АО «Харьковоблэнерго», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время троллейбусы будут ходить следующим образом:

№11: часть троллейбусов – по основному маршруту с увеличенным интервалом движения (за счет автономного хода), остальные – от разворотного круга «Ул. Новый Быт» к площади Конституции;

№27: от разворотного круга «Ул. Новый Быт» к площади Конституции.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 августа с 9:00 до 13:00 троллейбусы №11 и 27 не будут ходить по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой, от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Дудинского. ".