28 августа троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова

28 августа с 9:00 до 13:00 троллейбусы №11 и 27 без достаточного запаса автономного хода не будут ходить по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой, на участке от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Дудинского, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с работами АО «Харьковоблэнерго», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время троллейбусы будут ходить следующим образом:

№11: часть троллейбусов – по основному маршруту с увеличенным интервалом движения (за счет автономного хода), остальные – от разворотного круга «Ул. Новый Быт» к площади Конституции;

№27: от разворотного круга «Ул. Новый Быт» к площади Конституции.