«Видели цель»: «Эпицентр» в Харькове атаковал БпЛА с камерой, последствия

Опубликованы фото последствий удара по ТЦ в Основянском районе Харькова сегодня, 27 августа. Предварительно, враг атаковал «Епицентр» БпЛА типа «Герань-4 Сикер», он был оснащен камерой.

Дополнено в 15:30. В результате удара БпЛА по гипермаркету в Основянском районе Харькова произошли частичные разрушения конструкций и пожар на площади 300 кв. м, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Из-за атаки погиб мужчина примерно 40 лет (данные уточняются), отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил возраст пострадавших: ранения получили 25-летняя женщина и 36-летний мужчина, острую реакцию на стресс получили женщины 26 и 58 лет и 38-летний мужчина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте идет ликвидация последствий удара.

Дополнено в 15:20. Начальник управления областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщил подробности об ударе по «Эпицентру» в Харькове.

«Это «Герань-4 Сикер». Он был с меш-модемом, камерой оснащен. Мэш-модемы используются для управления непосредственно БпЛА в режиме реального времени для передачи сигнала, видеосигнала. Россияне во время нанесения удара видели непосредственно цель и наносили целенаправленный удар по гражданскому объекту», — отметили правоохранители.

В прокуратуре уточнили, что погибший и пострадавшие – это посетители гипермаркета.

«Эвакуация происходила во время сигнала тревоги. Это все будет проверяться, как действовало руководство гипермаркета. По предварительной информации, все сотрудники находились в укрытии. Был пожар, который потушили сотрудники ГСЧС», — добавил Борисенко.

Видео: «Думка»

14:57. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по ТЦ оккупанты ударили ориентировочно в 12:00. Предварительно, российская армия применила беспилотник типа «Герань-4 Сикер».

«В результате атаки погиб мужчина. Три женщины и двое мужчин получили ранения. Здание получило повреждения», — отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, около 12:15 27 августа в Харькове раздался взрыв. Город атаковал вражеский БпЛА, «прилет» – по торговому центру в Основянском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, погиб 40-летний мужчина, есть пострадавшие.