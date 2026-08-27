Не вернулся в часть и душил 14-летнюю в Люботине: будут судить курсанта

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу 18-летнего курсанта военной академии. Следствие считает, что он больше месяца уклонялся от воинского долга и напал на несовершеннолетнюю на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант находился на стационарном лечении с 7 по 20 мая. После выписки он должен был прибыть в воинскую часть, но этого не сделал.

«Вместо этого остался вне места службы и до 7 июля не исполнял обязанности военнослужащего», — отметили правоохранители.

В прокуратуре добавили: утром того дня в Люботине — родном городе курсанта — он заметил 14-летнюю знакомую и решил напасть на нее ради iPhone.

«Юноша незаметно пошел за девушкой, подошел со спины и схватил ее за шею. Он сжимал ее так сильно, что потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, нападающий вытащил из заднего кармана шорт iPhone и сбежал. Очнувшись, девушка сразу рассказала о нападении матери. Женщина обратилась в полицию», — рассказали правоохранители.

Парню инкриминируют неявку вовремя на службу без уважительных причин и разбой, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 187 УКУ).

Напомним, ранее правоохранители разыскали мужчину, который, по данным следствия, украл мобильный телефон у 21-летней девушки в центре Харькова.