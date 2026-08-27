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Все внимание врага на севере региона – Генштаб о боях

Украина 09:50   27.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Все внимание врага на севере региона – Генштаб о боях Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боев. Об этом в утренней сводке 27 августа сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне десять раз атаковали в районе Прилипки, Стариці, Синельниково, Вильчи, Лимана и Волчанских Хуторов.

На Купянском – ВСУ отбили один штурм врага около Радьковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений. Вчера противник нанес 88 авиационных ударов, во время которых сбросил 294 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 150 дронов-камикадзе и совершили 3288 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 47 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 09:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боев. Об этом в утренней сводке 27 августа сообщил Генштаб ВСУ.".