Положила на парапет: iPhone украли у девушки в центре Харькова

Правоохранители разыскали мужчину, который, по данным следствия, украл мобильный телефон у 21-летней девушки в центре Харькова.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что событие произошло 4 августа возле выхода из станции метро на площади Конституции. Предварительно, 21-летняя девушка ненадолго положила свой iPhone 17 Pro на парапет рядом с собой.

«Этим воспользовался прохожий, мгновенно завладевший гаджетом. Владелица требовала вернуть ее имущество, однако злоумышленник проигнорировал и сбежал с места происшествия», — выяснили правоохранители.

Копы уже установили личность предполагаемого нарушителя. Им оказался 20-летний мужчина, его задержали.

Фигуранту сообщили о подозрении в грабеже. Если вину докажут, ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 29 июля в Харькове 28-летний местный житель, ранее судимый за разбой, избил подростка и украл его личные вещи, сообщали в облпрокуратуре.