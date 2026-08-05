Комиссий не хватает, люди ждут месяцами: у ХОВА есть решение по «єВідновлення»

В наиболее пострадавших от агрессии РФ громадах Харьковщины не успевают обрабатывать тысячи заявок на компенсации за уничтоженное и поврежденное имущество в рамках программі «єВідновлення». Поэтому ХОВА предлагает привлекать к этой работе сторонние комиссии или даже «какой-то орган на уровне центральных органов исполнительной власти».

Об этом рассказал журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, в регионе зарегистрировано 515 тысяч ВПЛ, значительная часть которых ждет компенсации, однако в самых загруженных громадах рассмотрение документов задерживается на месяцы.

«Первую волну мы прошли. Сейчас у нас самая тяжелая ситуация — по Дергачевской громаде Харьковского района, по Купянскому району, Чугуевский район, Волчанск. Таких разрушений и масштабов, наверное, ни в одной из областей нет. И заявок огромное количество, а то количество комиссий, которое создано там — а больше их создать нет возможности в том или ином органе местного самоуправления, — оно не может физически обработать несколько тысяч заявок», — пояснил Синегубов.

Из-за чрезмерной нагрузки сроки рассмотрения существенно отклоняются от нормы.

«Сейчас по закону мы должны рассматривать заявку в течение 30 дней. По факту — четыре–шесть месяцев», — сообщил глава ОВА.

Для решения проблемы область уже вышла с конкретными инициативами к министерствам.

«Мы будем предлагать, и уже фактически предложили это. Возможно, определить какой-то орган на уровне центральных органов исполнительной власти, их представителей здесь, на местах, которые имели бы такую же функцию по обследованию и рассмотрению заявок, чтобы помочь органам местного самоуправления. Или привлекать уже созданные комиссии, или создавать их на базе других органов местного самоуправления и привлекать к работе на прифронтовых территориях», — пояснил чиновник.

В ХОВА рассчитывают на быстрые решения от профильных ведомств.

«Мы эту проблематику донесли уже. И дальше ждем реакции профильных министерств, для того чтобы изменить эту историю. Я думаю, что мы это сделаем точно», — подытожил Синегубов.