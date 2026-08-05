«Воин машет флагом в Белом Колодезе, потом флаг машет воином» — ВСУ о фейке РФ

Вбросы о якобы захвате российскими военными поселка Белый Колодезь в Волчанской громаде Харьковщины не соответствуют действительности, проинформировал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

По его словам, уровень дезинформации по этому направлению чрезвычайно высок, а для фейков россияне уже привлекают даже искусственный интеллект.

«Бывает настолько часто, что доходит до того, что уже даже мои коллеги спрашивают меня: может, там все-таки есть какая-то правда в этом? Ну, потому что такой объем лжи, но нет, на самом деле там именно такой объем лжи. Если вы посмотрите на карту DeepState и увидите, сколько от Белого Колодезя до ближайшей линии разграничения, то там вообще не долететь. Они применяют даже такие вбросы, как недавний с использованием искусственного интеллекта, который они, правда, не смогли сделать нормально. Там сначала выглядит так, словно российский воин машет флагом в Белом Колодезе, потом наоборот флаг машет воином, а потом воин вообще исчезает, и флаг машет сам по себе», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон

Сгенерированное ИИ видео, которое упоминает Трегубов

По мнению спикера, такие выдумки могут быть следствием необходимости российских генералов отчитываться перед высшим командованием.

«Зачем при этом врать так, как они врут, что они доходят до Украинского (посмотрите потом на карте, где оно находится, это вообще едва ли не середина области), что до Белого Колодезя доходят — я не знаю. Мне просто кажется, что это элемент уже какой-то внутренней дезинформации», — считает Трегубов.

Спикер добавил, что ситуация на Волчанском направлении остается относительно стабильной и существенно уступает по интенсивности боев тому же Лиманскому направлению. На самом деле противник пытается продвигаться только в районе окраин Волчанских Хуторов с востока, где есть два небольших вклинения.

Напомним, 25 июля в 16-м армейском корпусе ВСУ заявили, что Россия разворачивает новую информационно-пропагандистскую кампанию на Волчанском направлении, пытаясь создать фейковую иллюзию угрозы окружения и «котла» в районе Великого Бурлука.

4 августа начальник ХОВА Олег Синегубов в ходе пресс-конференции опроверг информацию РФ о якобы новых захватах территорий на Волчанском направлении.