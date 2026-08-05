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«Чтобы избежать отключений»: энергетики обратились к жителям из-за жары

Общество 13:13   05.08.2026
Виктория Яковенко
«Чтобы избежать отключений»: энергетики обратились к жителям из-за жары Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Минэнерго заявляют: в эти жаркие дни энергосистема Украины несет дополнительные нагрузки. Так что абонентов просят бережливо потреблять электроэнергию.

«Каждый мощный электроприбор, такой как кондиционер, стиралка или электрочайник, увеличивает нагрузку на сеть. Это дополнительное испытание для энергосистемы, которая уже более пяти лет работает в условиях непрерывных российских атак. Чтобы избежать отключений и помочь энергосистеме пройти этот жаркий период, просим потреблять электроэнергию бережливо”, — говорится в сообщении.

Энергетики говорят, что основной пик потребления фиксируется вечером. В это время важно более бережно относиться к свету.

«Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов с 16:00 до 23:00. Это очень существенная помощь энергосистеме. Вклад каждого из нас имеет значение!», — подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, выше 30° поднялась температура на Харьковщине в первый день последнего летнего месяца. Жара держится в регионе всю эту неделю. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: уже 7 августа на западе, а 8-9 числа в большинстве регионов Украины «жаре прищемит хвост» новая свежая воздушная масса. Поэтому, говорит она: «Продержаться осталось всего три дня».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 13:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минэнерго заявляют: в эти жаркие дни энергосистема Украины несет дополнительные нагрузки. Так что абонентов просят бережливо потреблять электроэнергию.".