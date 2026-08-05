Обстрелы Харьковщины: были проблемы со светом, удар по детскому заведению

5 августа кроме Харькова враг атаковал и населенные пункты области. Под ударом оказались Балаклея, Чугуев и Золочевская громада.

Около 11:20 армия РФ попала по территории одного из гражданских предприятий города Балаклея.

«В результате вражеской атаки часть Балаклейской громады временно осталась без электроснабжения. Призываю всех жителей громады не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно направляться к ближайшим укрытиям. Находитесь в безопасных местах до официального сообщения об отбое воздушной тревоги», — обратился начальник ГВА Виталий Карабанов.

Позже он уточнил, что электроснабжение уже возобновлено.

До этого, около 11:00, оккупанты обстреляли Чугуев.

«Зафиксирован прилет на территории детского заведения. К счастью, пострадавших нет. На месте возникло возгорание. Работают все экстренные службы», – информировала мэр Галина Минаева.

А в 03:40 под ударом оказалось село Тимофеевка Золочевской громады. Три БпЛА типа «Молния» атаковали домовладение, рассказал МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

«В результате попадания огнем уничтожен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Население в данном селе отсутствует», — отметил Коваленко.