В Киеве и области 15 погибших, произошла утечка аммиака – загрязнен воздух

Ночью 5 августа россияне массированно обстреляли Киев и область. Враг атаковал баллистикой и беспилотниками – в результате ударов погибли 15 человек, десятки пострадавших, среди раненых есть тяжёлые. До сих пор спасатели ликвидируют последствия в Броварском, Бучанском и Фастовском районах – бушуют пожары на складах и предприятиях.

Начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко назвал эту атаку одну из самых трагичных за весь период войны – в результате ударов погибли, как минимум 14 человек, еще 34 – получили ранения.

Тем временем, по информации мэра Виталий Кличко, в столице погиб один человек, 24 – пострадали.

«В Голосеевском районе произошло разрушение в частном жилом доме. Под завалами могут находиться люди. Также в Голосеевском районе, вследствие попадания в нежилую застройку, произошла утечка аммиака», – уточнил Кличко.

В результате утечки аммиака по всему Киеву наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В большей части города индексы качества воздуха (AQI) достигли оранжевого и красного уровня опасности. При норме до 50 в Оболонском и Святошинском районе эти показатели поднялись до 140 и 174.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов, добавили в ГСЧС.