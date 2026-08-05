Live

В Киеве и области 15 погибших, произошла утечка аммиака – загрязнен воздух

Происшествия 07:34   05.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Киеве и области 15 погибших, произошла утечка аммиака – загрязнен воздух

Ночью 5 августа россияне массированно обстреляли Киев и область. Враг атаковал баллистикой и беспилотниками – в результате ударов погибли 15 человек, десятки пострадавших, среди раненых есть тяжёлые. До сих пор спасатели ликвидируют последствия в Броварском, Бучанском и Фастовском районах – бушуют пожары на складах и предприятиях. 

Начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко назвал эту атаку одну из самых трагичных за весь период войны – в результате ударов погибли, как минимум 14 человек, еще 34 – получили ранения.

Обстрел Киева 5 августа

Тем временем, по информации мэра Виталий Кличко, в столице погиб один человек, 24 – пострадали.

Обстрел Киева 5 августа

«В Голосеевском районе произошло разрушение в частном жилом доме. Под завалами могут находиться люди. Также в Голосеевском районе, вследствие попадания в нежилую застройку, произошла утечка аммиака», – уточнил Кличко.

Обстрел Киева 5 августа

В результате утечки аммиака по всему Киеву наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В большей части города индексы качества воздуха (AQI) достигли оранжевого и красного уровня опасности. При норме до 50 в Оболонском и Святошинском районе эти показатели поднялись до 140 и 174.

Обстрел Киева 5 августа

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов, добавили в ГСЧС.

Читайте также: Польского волонтера убил российский дрон в Харькове, МИД подтвердил

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
03.08.2026, 17:56
Сегодня 5 августа 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 августа 2026: какой праздник и день в истории
05.08.2026, 06:00
Прорыв РФ в приграничье Харьковщины: враг продвинулся вглубь — DeepState
Прорыв РФ в приграничье Харьковщины: враг продвинулся вглубь — DeepState
04.08.2026, 16:45
Новости Харькова — главное 4 августа: обстрелы, новые правила из-за FPV
Новости Харькова — главное 4 августа: обстрелы, новые правила из-за FPV
04.08.2026, 22:14
Угроза FPV для Харькова: водители с рациями и купол – итоги 4 августа
Угроза FPV для Харькова: водители с рациями и купол – итоги 4 августа
04.08.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 5 августа: массированный удар по Киеву и области
Новости Харькова — главное 5 августа: массированный удар по Киеву и области
05.08.2026, 08:05

Новости по теме:

05.08.2026
Новости Харькова — главное 5 августа: массированный удар по Киеву и области
04.08.2026
В КП «Центр обращения с животными» появилось укрытие
04.08.2026
Охота на свалку и мусоровоз: россияне потратили FPV и три КАБа
04.08.2026
Погиб мужчина, пострадал ребенок: последствия ударов РФ по Харькову и области
04.08.2026
Часть оккупированных территорий без света, в Подмосковье пять погибших


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Киеве и области 15 погибших, произошла утечка аммиака – загрязнен воздух», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 07:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 5 августа россияне массированно обстреляли Киев и область.".