Новости Харькова — главное 5 августа: массированный удар по Киеву и области

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:58

Дом горел на Чугуевщине из-за окурка – в огне погибла женщина

В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 43 пожара, 16 из них начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары из-за обстрелов начались в Богодуховском, Берестинском, Изюмском, Лозовском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области. В Балаклее ракета упала вблизи двухэтажного дома. Пострадали двое людей, одну женщину сотрудникам ГСЧС удалось спасти. Дом частично разрушен, горела квартира на первом этаже. Тем временем на Чугуевщине в огне погибла женщина 1965 года рождения.

«Событие произошло сегодня утром в поселке Новопокровка Чугуевского района. В комнате жилого дома горели домашние принадлежности и мебель на площади 25 квадратных метров. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем во время курения», – добавили в ГСЧС.

08:05

В Киеве и области 15 погибших, произошла утечка аммиака – загрязнен воздух

Ночью 5 августа россияне массированно обстреляли Киев и область. Враг атаковал баллистикой и беспилотниками – в результате ударов погибли 15 человек, десятки пострадавших, среди раненых есть тяжёлые. До сих пор спасатели ликвидируют последствия в Броварском, Бучанском и Фастовском районах – бушуют пожары на складах и предприятиях. Начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко назвал эту атаку одну из самых трагичных за весь период войны – в результате ударов погибли, как минимум 14 человек, еще 34 – получили ранения.

Тем временем, по информации мэра Виталий Кличко, в столице погиб один человек, 24 – пострадали.

«В Голосеевском районе произошло разрушение в частном жилом доме. Под завалами могут находиться люди. Также в Голосеевском районе, вследствие попадания в нежилую застройку, произошла утечка аммиака», – уточнил Кличко.

В результате утечки аммиака по всему Киеву наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В большей части города индексы качества воздуха (AQI) достигли оранжевого и красного уровня опасности. При норме до 50 в Оболонском и Святошинском районе эти показатели поднялись до 140 и 174. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов, добавили в ГСЧС.