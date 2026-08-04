Сегодня 4 августа 2026: какой праздник и день в истории

4 августа 1693 года считают днем ​​изобретения шампанского. В 1789-м во Франции произошла так называемая «Ночь чудес». В 1854-м родилась актриса Мария Заньковецкая, а в 1878-м – писатель и государственный деятель Антон Крушельницкий. В 1902-м в Лондоне открыли Гринвичский пешеходный тоннель под Темзой. В 1914-м создали Союз освобождения Украины. В 2012-м Оскар Писториус стал первым спортсменом, который выступил на Олимпийских играх, имея ампутации обеих ног ниже колен. В 2020-м произошли взрывы в порту Бейрута – столице Ливана, в результате которых погибли по меньшей мере 220 человек.

Праздники и памятные даты 4 августа

4 августа в мире – День одиноких работающих женщин и День спелеолога.

Также сегодня: День рождения шампанского, Международный день дымчатого леопарда, День собаки-помощника.

4 августа в истории

4 августа 1693 года принято считать датой, когда французский монах Пьер Периньон (известный как Дом Периньон – по обращению к нему как духовному лицу) изобрел шампанское. Подробнее.

4 августа 1789 года во Франции произошла так называемая «Ночь чудес» – одно из знаковых событий Великой французской революции. Подробнее.

4 августа 1854 года родилась одна из самых известных украинских актрис всех времен — Мария Заньковецкая. Подробнее.

4 августа 1878 года родился Антон Крушельницкий — писатель, государственный деятель и интеллектуал, который вместе со своей семьей стал одним из трагических символов Расстрелянного Возрождения в Украине. Подробнее.

4 августа 1902 года открыли Гринвичский пешеходный тоннель под рекой Темзой. Подробнее.

4 августа 1914 года во Львове создали Союз освобождения Украины. Подробнее.

4 августа 1914 года Великобритания объявила войну Германии.

4 августа 2012 года Оскар Писториус стал первым спортсменом, который выступил на Олимпийских играх, имея ампутации обеих ног ниже колен. В этот день он принял участие в беге на 400 метров среди мужчин – и стал вторым в своем предварительном забеге. Он вышел в полуфинал, где занял последнее восьмое место. С ампутированными ногами Оскар прожил всю жизнь – у него был врожденный порок, отсутствие малоберцовых костей, из-за чего в 11 месяцев младенцу ампутировали обе ноги. Мальчик учился ходить сразу на протезах.

В 2004-м Писториус получил «золото» и «бронзу» Паралимпийских игр в Греции. Он стремился соперничать со здоровыми спортсменами, однако в январе 2008 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила это. Спортивные функционеры считали, что карбоновые беговые протезы Flex-Foot Cheetah, которые использовал Писториус, давали ему несправедливое преимущество. Это решение легкоатлет обжаловал – Арбитражный суд в мае 2008 года принял его сторону, и снял запрет. В том же году Писториус получил три золотых медали на Паралимпиаде в Пекине и установил мировой рекорд в беге на 400 метров.

В 2011-м он уже соревновался в составе сборной Южной Африки вместе со здоровыми спортсменами. Команда завоевала «серебро» в эстафете чемпионата мира. После этого Писториуса выбрали для участия в Олимпиаде в Лондоне. Казалось, история этого спортсмена станет символом того, как человек может справиться с любыми обстоятельствами. Но уже через полгода после Олимпиады его жизнь резко изменилась. В историю Писториус войдет не только как первый участник Олимпиады без обеих ног, но и как убийца. В 2013 году его арестовали за убийство его девушки, 29-летней Ривы Стенкамп. Спортсмен признался, что стрелял в нее, но уверял, что принял женщину за злоумышленника. Сначала спортсмена осудили за ненамеренное убийство, но впоследствии апелляция переквалифицировала дело на умышленное убийство.

4 августа 2020 года произошли взрывы в порту столицы Ливана Бейрута, в результате которых погибли по меньшей мере 220 человек, а около 6000 получили ранения. Подробнее.

Церковный праздник 4 августа

4 августа чтят память семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина. Подробнее.

Народные приметы

Если 4 августа хорошая погода, то в ноябре тоже будет хорошая.

Если утром идет дождь, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 4 августа

Не стоит делать большие покупки и давать деньги взаймы.

Нельзя спорить с пожилыми людьми и оскорблять их.

Нельзя плевать в воду, бросать в нее мусор и мыть грязные вещи.

Нельзя лениться и спать днем.