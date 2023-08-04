Сегодня 4 августа: какой праздник и день в истории

4 августа 1693 года считают днем изобретения шампанского. В этот день в 1854-м родилась актриса Мария Заньковецкая, а в 1878-м — писатель и государственный деятель Антин Крушельницкий. В 1914-м создан Союз освобождения Украины.

Праздники и памятные даты 4 августа

4 августа государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Международный день пива, который всегда отмечают в первую пятницу августа. А также – День рождения шампанского.

4 августа в истории

4 августа 1693 года принято считать датой, когда французский монах Пьер Периньон (известный как Дом Периньон – по обращению к нему как духовному лицу) изобрел шампанское.

На самом деле, процесс брожения вина в бутылках был известен и до этой даты. Периньон, конечно, внес в него «оживление», попытавшись закупорить бутылки пчелиным воском. Из-за наличия в нем сахара, происходило повторное брожение, и бутылки взрывались. Так что Периньон, хотя и обнаружил, и стимулировал этот процесс, но на самом деле пытался не развивать его, а наоборот — избавиться от проблемы. Саму технологию изготовления «современного шампанского» еще неоднократно дорабатывали после Периньона. Однако в мире договорились «назначить» день рождения напитка именно на эту дату.

Монах-бенедиктинец Периньон действительно внес большой вклад в развитие виноделия во Франции. В аббатстве О’Вилле он занимал должность интенданта погреба. Это была ответственная должность, ведь торговля продуктами (в том числе и винами) составляла значительную часть доходов монастырей в те времена. Периньон достиг успехов в своем деле. Он удвоил площади виноградников аббатства, разработал технологию смешивания различных сортов винограда при изготовлении вин, технологию осветления вина из красных сортов винограда. Кроме того, именно он решил сделать более толстым стекло в бутылках для вина.

4 августа 1854 года родилась одна из самых известных украинских актрис всех времен — Мария Заньковецкая.

Она известна по сценическому псевдониму, который выбрала в память о селе Заньки, где родилась. В девичестве у Марии была фамилия Адосовская. Она происходила из обедневшей дворянской семьи. Так что родители даже слышать не хотели о какой-либо сценической карьере дочери. У нее был хороший голос, девушка мечтала вступить в консерваторию и стать певицей. В 17 лет Мария согласилась выйти замуж за офицера Алексея Хлыстова, наобещавшего ей, что поможет в реализации мечты. Однако после женитьбы он полностью изменил тон разговоров. Жену Хлыстов воспринимал как свою частную собственность и вместо похода в консерваторию вывез ее в крепость Бендеры в Бессарабию, где служил. Когда Мария была беременна, муж избил ее так, что она потеряла ребенка и осталась бесплодной на всю жизнь.

Однако неудачный брак стал для нее шагом к другой жизни. Именно в Бендерах, куда ее привез муж, будущая актриса познакомилась с Николаем Тобилевичем (известным по псевдониму Садовский). Они влюбились друг в друга. А еще Николай смог обмануть Хлыстова, добившись от него разрешения Марии петь и выступать на сцене. Это произошло на офицерской вечеринке, где Мария пела, а все присутствующие восхищались ее талантом. Тобилевич уговаривал Хлыстова разрешить жене выступать на сцене. Тогда Хлыстов согласился, но при условии, которое казалось ему невыполнимым, — что Мария будет выступать исключительно на украинском языке и в украинском театре. Он даже подписал соответствующую расписку, уверенный, что никакого «украинского театра» никогда не будет. Но уже в 1882 году Марии придет приглашение от Николая Садовского – вступить в украинскую труппу.

Впервые она вышла на сцену в спектакле «Наталка-Полтавка», где играла главную роль. С мужем актриса со временем развелась. Но супругой Садовского так и не стала. Он хотел детей и женился на другой. Однако всю жизнь эта театральная пара то расставалась, то снова сходилась. Карьера Заньковецкой в это время шла исключительно вверх. В общей сложности в ее репертуаре было более 30 ролей на сцене. Причем признание ее таланта было во все времена – от дореволюционных, сквозь времена Украинской народной республики до советского периода. В 1922 году Заньковецкая стала первой народной артисткой УССР. Она умерла 4 октября 1934 года, только на год пережив любовь всей своей жизни – Николая Тобилевича (Садовского). Похоронена на Байковом кладбище в Киеве.

4 августа 1878 года родился Антин Крушельницкий — писатель, государственный деятель и интеллектуал, который вместе со своей семьей стал одним из трагических символов Расстрелянного Возрождения в Украине.

Крушельницкие происходили из Польши. Антин учился на философском факультете Львовского университета. Преподавал в гимназиях Львова, Вены, Коломыи, Рогатина, Бережан. Был членом Украинского национального совета во времена ЗУНР. В апреле 1919 года стал министром образования УНР. А после захвата Украины советскими оккупантами эмигрировал в Вену. Он пытался развивать украинскую культуру и литературу во Львове, однако столкнулся с жесткими репрессиями со стороны польской власти. В 1932-м его журнал «Нові шляхи» был закрыт. А самого Антина бросили в тюрьму.

Это во многом повлияло на его губительное дальнейшее решение вместе с семьей переехать в советскую Украину. Это был очень короткий период истории, когда могло показаться, что у украинской культуры будут перспективы и возможности развития в УССР. Однако Крушельницкие приехали в Харьков в начале 1930-х – тогда, когда это развитие уже подавляли. Антин согласился занять должность в редакции «Украинской советской энциклопедии». А в 1934 году его арестовали по сфабрикованному обвинению в «создании центра ОУН на территории Украины» и «подготовке террористических актов против представителей партии и правительства». Его сначала приговорили к 10 годам тюрьмы, но в 1937-м расстреляли в урочище Сандармох в Карелии. Еще в 1934-м казнили двух сыновей Антина — Ивана и Тараса Крушельницких, а в 1937-м — сыновей Богдана и Остапа и дочь Владимиру.

4 августа 1914 года во Львове создали Союз освобождения Украины. В эту политическую организацию вошли выходцы из Приднепровской Украины, которые вынуждены были бежать от российских властей за границу. Целью организации заявили достижение самостоятельности и соборности Украины. Для этого члены Союза считали возможным воспользоваться войной между Австро-Венгрией, Германией и Российской Империей, которая в эти дни только начиналась. Среди организаторов Союза освобождения Украины: Александр Скоропис-Йолтуховский, Андрей Жук, Маркиян Меленевский. А возглавил организацию Дмитрий Донцов. В основном участники занимались издательской и пропагандистской деятельностью, а также вели переговоры с представителями общественности разных европейских стран, чтобы привлечь внимание к украинскому вопросу. Также Союз помогал пленным украинцам из российской армии, попавшим в австрийские лагеря. Организацию ликвидировали в 1918 году – на фоне государственного строительства в Украинской народной республике.

4 августа 1914 года Великобритания объявила войну Германии.

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4 августа 2020 года произошли взрывы в порту столицы Ливана Бейрута, в результате которых погибли по меньшей мере 220 человек, а около 6000 получили ранения.

До 300 тысяч человек остались без жилья. Причиной взрывов стал пожар на складе, где хранилось 2750 тонн аммиачной селитры. Ее в свое время конфисковали у судна «MV Rhosus» и шесть лет хранили в ненадлежащих условиях. Зафиксировали два взрыва. Мощность второго оценивают в около 2 килотонн в тротиловом эквиваленте. Взрывная волна практически полностью разрушила припортовую инфраструктуру и повредила здания в радиусе в 10 км от эпицентра.

Церковный праздник 4 августа

4 августа православные чтят память равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. Она родилась в городке Магдала в Галилее. С юности страдала тяжелым недугом — беснованием. И когда Иисус Христос изгнал из нее семь бесов, она пошла за ним. Она следовала за Христом вместе с другими исцеленными женщинами. Мария не оставила Христа даже после взятия его иудеями, когда заколебалась вера в него ближайших учеников. Она стояла у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном. Мария Магдалина сопровождала тело Христа при перенесении его в гроб в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при его погребении. А, придя смазать тело Христа миром, стала свидетельницей его Воскресения. Именно Марию Христос отправил к апостолам – известить о своем Воскресении. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения. Мария Магдалина церковью признана равноапостольной. После Вознесения Христа она благовестила в Иерусалиме, Риме, Эфесе. Помогала Иоанну Богослову. Умерла и была похоронена в Эфесе (Малая Азия).

Народные приметы

Гроза 4 августа – к богатому урожаю зерновых.

Если гром в этот день гремит постоянно, то может быть град.

Что нельзя делать 4 августа

Нельзя ходить по росе голыми ногами.

Нельзя держать грязными окна и занавески.