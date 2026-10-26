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Пожар в доме в Харькове: как спасали людей, показали копы (видео)

Происшествия 16:46   26.10.2026
Виктория Яковенко
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Пожар в доме в Харькове: как спасали людей, показали копы (видео) Скриншот

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали видео, как помогали спасать людей из горящего дома в Индустриальном районе.

Патрульные сообщили: вчера, 25 октября, вечером получили сообщение о пожаре в одном из домов по улице Библика. На месте уже работали спасатели и медики.

«Вместе со спасателями ГСЧС мы обследовали задымленный дом, чтобы проверить, остались ли внутри люди. На пятом этаже обнаружили трех женщин, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно выйти. Мы помогли им добраться до свежего воздуха и передали медикам, которые госпитализировали женщин», — рассказали копы.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, сообщение о пожаре в Индустриальном районе спасатели получили 25 октября в 18:06. В огне погиб человек, еще пять жителей – пострадали, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Как оказалось, вспыхнул шестиэтажный дом. К моменту прибытия спасателей горело уже несколько квартир на пятом этаже. Общая площадь пожара составляла 20 квадратных метров.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали видео, как помогали спасать людей из горящего дома в Индустриальном районе.".