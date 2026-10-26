Погибли 12 человек: чем РФ обстреливала Харьковщину на прошлой неделе (фото)

За прошедшую неделю под вражескими ударами находились 113 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов 12 человек погибли, среди них — двое детей. Пострадали 148 человек, в том числе 11 детей.

По данным Синегубова, враг выпустил на регион: 27 ракет, восемь КАБов, три РСЗО, 19 БпЛА типа «Герань-2», три «Ланцета», 19 «Молний», 50 FPV-дронов, тип еще 786 беспилотников устанавливают.

Начальник ХОВА рассказал, что существенно пострадала гражданская инфраструктура Харьковского района, где повреждены частные и многоквартирные дома, электросети, гражданские предприятия, питание, хозяйственные сооружения, административные и складские здания, магазин, учебное заведение, автомобили.

Значительные повреждения – в Купянском, Богодуховском, Чугуевском, Изюмском и Лозовском районах.

В Харькове враг повредил семь многоквартирных домов, электросети, 16 частных домов, семь гражданских предприятий, кладбище, две АЗС, гипермаркет, складские помещения, здание цирка, три складских помещения, административное здание, железнодорожную инфраструктуру и полсотни автомобилей.

Напомним, на прошлой неделе Харьков пережил 36 обстрелов. Мэр Игорь Терехов отметил, что город прошел через очередную серию жестоких вражеских атак. Три человека погибли, 28 – пострадали, среди них – трое детей. Под огнем находились шесть районов: Основянский, Новобаварский, Индустриальный, Слободской, Холодногорский и Шевченковский. Враг полностью уничтожил последний работавший в городе «Эпицентр», констатировал Терехов.